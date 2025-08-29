De nouveaux drivers GeForce (581.15 WHQL) sont disponibles en téléchargement

NVIDIA vient de mettre en ligne une nouvelle fournée des pilotes GeForce. Il s’agit de la version 581.15 WHQL qui supporte de nouveaux jeux et apporte de nouvelles fonctionnalités.

Cartes graphiques
par Sebastien
0

NVIDIA vient de mettre en ligne une nouvelle fournée des pilotes GeForce. Il s’agit de la version 581.15 WHQL qui supporte de nouveaux jeux et corrige plusieurs bugs. Les GeForce 581.15 WHQL sont optimisés pour les jeux Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giant et Wuthering Waves. Plusieurs soucis ont également été corrigés.

Nouveaux jeux supportés :

  • Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giant
  • Wuthering Waves

Bugs corrigés dans les jeux :

  • Marvel’s Avengers – The Definitive Edition : Le jeu plante et affiche le bureau au démarrage [5350712]

Bugs corrigés d’ordre général :

  • Certains moniteurs peuvent afficher un scintillement aléatoire lorsqu’ils sont branchés à chaud via HDMI [5280259]

Les nouveaux pilotes GeForce 581.15 WHQL sont téléchargeables sur le site de NVIDIA.

