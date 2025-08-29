Le jeu Dead in Bermuda est offert sur Steam jusqu’à ce soir

Aujourd’hui et uniquement aujourd’hui, le jeu Dead in Bermuda est offert sur Steam. Vous pouvez le télécharger et/ou le rapatrier dans votre bibliothèque de jeux jusqu’à ce soir 19 heures.

Synopsis :

Dead in Bermuda est un jeu de gestion de survie comprenant des éléments issus des jeux d’aventure et de RPG. Vous êtes chargé de gérer les 8 rescapés d’un crash d’avion échoué sur une île déserte dans les Bermudes. Assignez des tâches spécifiques à vos survivants, faites leur gagner de l’expérience et développer leurs compétences de survie, recherchez et créez de nouveaux éléments pour votre camp, et explorez l’île à la recherche de ressources. L’aventure ne sera pas facile, d’autant plus que l’île mystérieuse cache d’étranges créatures qui réservent de drôles de surprises au groupe…

Trailer du jeu :

