GeekBench 7 est disponible sur toutes les plateformes !

L’éditeur Primate Labs vient de publier la version 7.0 de son programme Geekbench. Le logiciel s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités et apporte de nombreux changements.

L’éditeur Primate Labs vient de publier la version 7.0 de son programme Geekbench. Le logiciel s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités et apporte de nombreux changements comme on peut le découvrir ci-dessous. Les tests et les benchs ont été modifiés afin de correspondre le plus fidèlement possible à la réalité des utilisateurs.

Pour rappel, GeekBench est un benchmark multiplateforme disponible sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Il permet de bencher différents types d’appareils et de comparer les résultats obtenus.

Quelles nouveautés pour Geekbench 7.0 ?

Nouvelles charges de travail multimédia

Geekbench 7 intègre de nouvelles charges de travail multimédia qui mesurent l’efficacité de votre processeur (CPU) dans le codage, le décodage et le traitement de l’audio et de la vidéo. Ces tests simulent les tâches sous-jacentes à la visioconférence, au partage d’écran et à la consommation de contenu au quotidien. Ces nouvelles charges de travail :

Codent la vidéo de partage d’écran à l’aide du codec AV1, reproduisant les fonctionnalités de partage d’écran des applications de visioconférence.

Compressent de la musique et des enregistrements vocaux avec le codec Opus, simulant le fonctionnement des applications de mémos vocaux et de podcasts.

Décodent de la vidéo et de l’audio tout en générant des sous-titres en temps réel grâce au modèle de reconnaissance vocale Whisper, reproduisant la lecture vidéo avec sous-titrage automatique activé.

Geekbench 7 ajoute un test de physique de jeu basé sur le moteur Jolt Physics (utilisé dans des jeux vidéo populaires), enrichit le test d’édition photo avec une gamme plus variée de retouches réelles, et met à jour le test de bibliothèque photo pour prendre en charge l’importation et le traitement de formats d’image modernes tels que JPEG XL et DNG.

Un test multicœur plus intelligent

Le test multicœur de Geekbench 7 a été repensé pour mieux refléter le comportement des applications réelles. Toutes les tâches du monde réel ne sont pas multithreadées ; prétendre le contraire fausse les résultats sans fournir d’informations utiles sur votre appareil.

Dans Geekbench 7, une charge de travail ne s’exécute en mode multithread que si la tâche qu’elle simule fonctionne réellement de cette manière dans les applications concrètes. Par exemple, le test de navigation HTML5 n’est pas inclus dans la suite multicœur, car les navigateurs web fonctionnent principalement en mode monothread (ou avec un multithreading limité). Il en résulte un score multicœur plus précis, plus utile et plus pertinent pour mesurer les performances de votre appareil sur les tâches que vous effectuez réellement.

Un test GPU renouvelé

Le test GPU met désormais l’accent sur les applications d’apprentissage automatique (machine learning) et de création de contenu, qui définissent de plus en plus les performances des processeurs graphiques. Pour l’apprentissage automatique, le test GPU inclut des charges de travail qui :

Détectent les visages et appliquent des filtres en temps réel aux vidéos, simulant les filtres faciaux des réseaux sociaux.

Effectuent une mise à l’échelle (upscaling) d’images par apprentissage automatique, reproduisant les fonctionnalités de super-résolution des applications de création de contenu.

Floutent l’arrière-plan des flux de visioconférence, simulant les fonctionnalités d’arrière-plan virtuel des applications de visioconférence.

Geekbench 7 introduit également de nouvelles charges de travail GPU pour l’édition et la synthèse d’images, incluant le traitement d’images RAW, l’étalonnage couleur vidéo basé sur des LUT, le tracé de rayons (path tracing) et la simulation de fluides. À la demande générale, CUDA rejoint OpenCL, Vulkan et Metal parmi les API prises en charge par le test de performance GPU. Vous pouvez désormais évaluer votre GPU NVIDIA en utilisant l’API qui propulse ses applications les plus exigeantes.

Jeux de données plus volumineux

Depuis la sortie de Geekbench 6, les tâches effectuées par les utilisateurs sont devenues plus intensives, et les jeux de données utilisés ont gagné en volume et en complexité. Pour refléter cette évolution, nous avons mis à jour les jeux de données traités par les tests de charge ; ils sont désormais plus exigeants pour votre appareil et correspondent mieux aux fichiers utilisés aujourd’hui. Cela inclut :

Davantage d’archives (et une plus grande variété) pour le test de compression de fichiers, incluant du code source, du code objet et des documents texte.

Davantage de documents (et une plus grande variété) pour le test de visualisation PDF, allant des plans de parcs aux documents techniques et aux publications universitaires.

Davantage d’éléments et de formats d’image variés dans les tests destinés aux développeurs et au traitement d’images.

Télécharger Geekbench 7

L’éditeur indique que Geekbench 7 est gratuit (et le restera) pour un usage personnel. Vous pouvez télécharger sur cette page les éditions pour Windows, macOS, Linux, Android et iOS. A noter qu’à l’occasion de la sortie de la version 7, Prime Labs offre 20% de réduction sur Geekbench 7 Pro jusqu’au 6 août 2026, ce qui fait passer son prix de 99 à 79 dollars. Cette version est destinée aux entreprises qui en font un usage commercial. Pour la majorité des utilisateurs la version gratuite fait amplement l’affaire.