A partir d’aujourd’hui, vendredi 15 septembre, l’iPhone 15 est disponible en précommande sur le site d’Apple et auprès de plusieurs boutiques en ligne. Les livraisons auront lieu quant à elles la semaine prochaine, c’est à dire vendredi 22 septembre.

Pour information, la gamme iPhone 15 existe en quatre déclinaisons bien distinctes : l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Tous les quatres ont en commun l’utilisation d’un port USB de type C qui vient remplacer le port Lightning.

Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max se démarquent par l’utilisation d’un processeur plus puissant, le A17 Pro (contre un A16 Bionic sur les autres). Ces deux modèles profitent également de fonctions photo plus évoluées et d’un écran ProMotion qui supporte une fréquence 120 Hz.

La gamme iPhone 15 au complet

Pour la petite histoire, les iPhone 15 et 15 Pro sont équipés d’un écran de 6,1 pouces tandis que les iPhone 15 Plus et Pro Max embarquent un écran de 6,7 pouces. Pour se démarquer, les iPhone 15 et 15 Plus sont déclinés dans des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go alors que les iPhone 15 Pro et 54 Pro Max sont proposés en versions 256 Go, 512 Go et 1 To.

Vous pouvez comparer les caractéristiques techniques des différentes modèles d’iPhone 14 via ce tableau comparatif présent sur le site d’Apple.

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max