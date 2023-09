GTA 5 fête ses 10 ans

L’éditeur Rockstar Games célèbre en ce moment les 10 ans de son titre phare : GTA 5. Le jeu a vu le jour initialement en 2013 sur Playstation 3 et Xbox 360 mais il a poursuivi sa carrière sur toutes les plateformes et les consoles jusqu’à maintenant (PS3, PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox 360, Xbox Series S/X, …)

Au fil des années, Grand Theft Auto V est devenu une référence dans son domaine. A tel point que sa suite, GTA 6, est très attendue par les joueurs qui espérent le voir débarquer (au mieux) en 2024 ou 2025.

A l’occasion des 10 ans de GTA 5, l’éditeur s’est exprimé sur Twitter pour remercier la commaunauté de joueurs :