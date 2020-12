Synology annonce un NAS avec 8 baies de stockage : le DS1821+

Synology ajoute un nouveau modèle à sa gamme de NAS. Le nouveau venu porte le nom de DS1821+. Loin d’être une révolution, c’est une simple évolution du DS1621+ lancé en octobre dernier. En effet, le DS1821+ reprend une bonne partie des caractéristiques techniques de son prédécesseur mais ajoute deux baies de stockage supplémentaires (8 au lieu de 6).

Le reste des composants est en tous points similaires et on retrouve sur le DS1821+ : un processeur quad core AMD Ryzen V1500B cadencé à 2,2 GHz, 4 Go de mémoire vive DDR4 (extensible à 32 Go), 2 emplacements M.2., 4 ports USB 3.0 (dont 1 en façade), 2 ports eSATA et 4 ports réseau RJ45 Gigabit.

D’origine le DS1821+ propose 8 baies de stockage mais il est possible de passer à 18 baies en lui ajoutant deux unités d’expansion DX517.

Le DiskStation DS1821+ est déjà référencé sur LDLC au tarif 1034,95€.