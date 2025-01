Jeu gratuit : Turmoil est offert sur l’Epic Games Store

Le jeu Turmoil est offert actuellement sur l’Epic Games Store. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur cette page jusqu’au 16 janvier prochain.

Synopsis :

Forez pour le pétrole comme en 1899 ! Turmoil est une simulation humoristique, inspirée de la ruée vers le pétrole aux USA. Goûtez à l’excitation et à la rivalité de l’époque alors que vous gagnez votre place pour devenir un entrepreneur pétrolier à succès. En gagnant de l’argent en creusant et en vendant du pétrole, la ville se développera avec vous. Louez des terrains lors de la vente aux enchères de la ville et cherchez du pétrole. Construisez une plateforme, créez un réseau de canalisations efficace et extrayez le pétrole pour le stocker dans des silos.