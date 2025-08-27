C’est confirmé : Apple présentera l’iPhone 17 le 9 septembre

C’est officiel ! La prochaine keynote d’Apple aura lieu le mardi 9 septembre 2025 à 19 heures. Cette année la conférence mettra principalement l’accent sur la gamme iPhone 17.

C’est officiel ! La prochaine keynote d’Apple aura lieu le mardi 9 septembre 2025 à 19 heures (heure de Paris). Comme le veut la tradition, ce rendez-vous annuel sera diffusé en ligne afin que les internautes du monde entier puissent découvrir la nouvelle gamme de smartphones d’Apple.

Sans grande surprise, cette année la conférence mettra principalement l’accent sur la gamme iPhone 17 du constructeur. Il se murmure à ce sujet qu’Apple pourrait présenter : l’iPhone 17, l’iPhone 17 Air, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max. Tout ce beau monde tournera évidemment sous iOS 26 dont la sortie est prévue d’ici quelques jours après plusieurs mois de beta test.

En parallèle des iPhone 17, Apple pourrait également dévoiler plusieurs autres nouveautés comme par exemple les AirPods Pro de 3ème génération, l’Apple TV de 4ème génération ou encore l’Apple Watch Ultra 3 et l’Apple Watch 11.

