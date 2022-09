MSI dévoile son premier SSD PCIe 5.0 : le Spatium M570

MSI ajoute une nouvelle corde à son arc ou plutôt devrais-je dire un nouveau SSD à sa gamme Spatium. Le nouveau SSD de MSI porte le nom de Spatium M570. C’est un SSD M.2. NVMe de dernière génération qui exploite une interface PCI Express 5.0 4x.

Pour profiter pleinement des performances proposées par ce SSD, il faudra donc impérativement disposer d’une configuration récente (Intel ou AMD) équipée d’un slot M.2. câblé en PCI Express 5.0

Le constructeur nous précise que le Spatium M570 embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et un contrôleur Phison E26. Le tout est refroidi par un imposant dissipateur thermique en aluminium.

Le M570 est décliné en trois capacités : 1 To, 2 To et 4 To. D’après MSI son nouveau bébé peut atteindre des débits de 12.351 Mo/s en lecture et 10.119 Mo/s en écriture. Preuve à l’appui avec une petite capture d’écran de Crystal Disk Mark :

Pour le moment, on ne sait pas quand ce nouveau joujou sera commercialisé en Europe. Ni quel sera son prix de vente. Mais à priori ça risque de piquer un peu étant donné les caractéristiques techniques de l’engin…