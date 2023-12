Silicon Power dévoile un SSD portable très compact : le MS70

Le fabricant taïwanais Silicon Power propose un SSD portable particulièrement compact qui porte le nom de MS70. L’appareil ressemble grosso modo à une clé usb.

Le SSD portable MS70 de Silicon Power dispose d’une coque en aluminium. Il mesure 71.3 x 21.3 x 10.4 mm pour un poids de 13,8 grammes seulement. Le SSD est équipé d’un port USB A qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps).

Quatre capacités sont annoncées : 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To. En terme de performance, le construcuteur annonce que le MS70 offre des débits qui atteignent 1050 Mo/s et jusqu’à 850 Mo/s en écriture.

Pour l’instant, son prix de vente n’est pas connu.