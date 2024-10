Les pilotes AMD Radeon Adrenalin sortent en version 24.10.1

Les propriétaires de carte graphique et d’iGPU AMD Radeon vont pouvoir mettre à jour les drivers de leur matériel. Une nouvelle version des pilotes Radeon Adrenalin vient de voir le jour sur les serveurs du constructeur AMD. Les nouveaux pilotes portent le numéro de version 24.10.1. Ils prennent en charge de nouveaux jeux : Unknown 9: Awakening et Call of Duty: Black Ops et apportent les changements suivants :

Support de nouveaux jeux

Unknown 9: Awakening

Call of Duty: Black Ops 6

Prise en charge étendue de HYPR-Tune

La prise en charge de HYPR-Tune permet à HYPR-RX d’activer des technologies en jeu comme AMD FidelityFX Super Resolution et AMD Radeon Anti-Lag 2.

Une prise en charge a été ajoutée pour configurer automatiquement AMD FidelityFX Super Resolution avec la génération d’images dans : Call of Duty: Black Ops 7 Days to Die Once Human



Problèmes corrigés et améliorations