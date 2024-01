LaCie dévoile un SSD portable véloce (2000 Mo/s) et renforcé

LaCie étoffe sa gamme de produits « Rugged » avec un nouveau dispositif de stockage : le LaCie Rugged Mini qui se pare désormais d’une connectique USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps).

Comme tous les appareils Rugged de la marque, ce nouveau SSD portable dispose d’une coque renforcée en caoutchouc qui lui permet de résister à la plupart des chocs de la vie courante, voire plus…

Le fabricant explique d’ailleurs que « le LaCie Rugged Mini SSD est constitué de matériaux recyclés pour au moins 30 % de son poids. Avec son boîtier emblématique en caoutchouc robuste orange, il offre une résistance à la poussière et à la pluie classée IP54 en plus d’une protection contre les chutes de 3 mètres et d’une résistance à la pression exercée par une voiture d’une tonne. »

Grâce à son port USB type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen 2×2, l’appareil offre des débits de 2.000 Mo/s en lecture comme en écriture. Il permettra donc de sauvegarder rapidement ses données et ses informations.

A noter que quatre capacités de stockages sont annoncées : 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To. Le fabricant nous précise que le Rugged Mini SSD est compatible avec Windows, macOS et iPadOS.

Le Rugged Mini est déjà commercialisé dans l’hexagone. Il est proposé au prix de 94,99€ (500 Go), 139,99€ (1 To), 219,99€ (2 To) et 399,99€ (4 To).