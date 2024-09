Bon Plan : le mini pc NiPoGi AM06 Pro à 289€ sur Amazon.fr

Le NiPoGi AM06 Pro est un mini PC plutôt bien équipé et suffisamment performant pour convenir à de nombreuses tâches (bureautique, multimédia, internet, etc..).

Le NiPoGi AM06 Pro est un mini PC plutôt bien équipé et suffisamment performant pour convenir à de nombreuses tâches (bureautique, multimédia, internet, etc..). Le mini PC est animé par un processeur AMD Ryzen 5 5500U (6 coeurs / 12 threads) qui est cadencé à 2,1 GHz avec boost à 4 GHz. La machine intègre une puce graphique AMD Radeon Vega 7.

Le mini PC embarque 16 Go de RAM DDR4 et il dispose d’un SSD M.2. NVMe d’une capacité de 512 Go. A noter qu’il est possible de compléter ce stockage grâce à un emplacement de 2,5 pouces disponible dans le boîtier. Celui-ci peut accueillir indifféremment un SSD ou un disque dur SATA au format 2,5 pouces.

Mis à part ça, le AM06 Pro supporte également les connexions sans fil WIFI 5 et Bluetooth 4.2. Le reste de la connectique se compose de deux ports Ethernet RJ45 (un à 1 Gbps et un à 2,5 Gbps), un port USB C, un DisPlayPort, un port HDMI 2.0, deux ports USB 3.0, deux ports USB 2.0 et une prise casque.

Le NiPoGi AM06 Pro s’affiche en ce moment en promotion à seulement 289€ sur Amazon.fr.