Power Archiver 2021 build 73 est un utilitaire de compression plus ou moins similaire à Winzip, il permet de compresser et décompresser de très nombreux formats d’archives, qu’il s’agisse de ZIP, CAB, LHA, RAR, ACE, ARJ, ARC, ZOO, BH, et bien d’autres encore…

L’éditeur annonce sur son site que plus de 60 formats de fichiers de compression sont supportés par la dernière version (2021) de Power Archiver.

Performant et rapide, il n’a rien à envier à WinZip et consorts. Certains pourront lui reprocher néanmoins le fait que PowerArchiver est payant depuis quelques années alors qu’il était pourtant proposé gratuitement à son lancement.

Pour ceux cherchent un logiciel de compression gratuit, une bonne alternative pourrait être de se tourner vers le programme 7zip qui offre l’avantage d’être gratuit, opensource et très convivial.