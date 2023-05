Bon Plan : le SSD Samsung 870 QVO 1 To à 42,11€ sur CDiscount

Pour notre plus grand plaisir, les SSD deviennent de plus en plus abordables. Aujourd’hui, le Samsung 870 QVO de 1 To votr son prix fondre comme neige au soleil.

Pour notre plus grand plaisir, les SSD deviennent de plus en plus abordables. On a récemment pu croiser le PNY CS900 à prix cassé, aujourd’hui, c’est au tour du Samsung 870 QVO d’une capacité de 1 To de voir son prix fondre comme neige au soleil.

Le Samsung 870 QVO est en effet trouvable à seulement 42,11€ sur CDiscount. Pour rappel ce SSD exploite une interface SATA III et embarque de la mémoire NAND Flash QLC. D’après le constructeur, le modèle de 1 To offre des taux de transferts de 560 Mo/s en lecture et de 530 Mo/s en écriture et jusqu’à 98K / 88K IOPS en lecture / écriture 4K.

Samsung 870 QVO 1 To à 42,11€ sur CDiscount

Si vous avez besoin d’un espace de stockage plus important, le Samsung 870 QVO de 2 To est aussi dispo à bon prix.