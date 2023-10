Ce matin, direction l’Epic Games Store pour décourir les nouveaux jeux disponibles gratuitement pendant une semaine sur la célèbre plateforme. Cette fois ci deux jeux sont offerts : Blazing Sails et QUBE Ultimate Bundle.

Survivez à Blazing Sails, un jeu de pirate en JcJ trépidant ! Créez votre navire et vos pirates uniques. Naviguez en équipe avec d’autres joueurs ! Découvrez différents modes de jeu, cartes, armes, types de navires et bien plus encore. Battez les équipages adverses dans d’épiques combats sur terre et en mer !

Le 10e anniversaire de Q.U.B.E. est la célébration ultime du jeu original vieux de dix ans, avec des visuels raffinés, des sections de gameplay entièrement repensées et révisées, et un tout nouveau chapitre pour ce jeu de réflexion à la première personne primé et déroutant.