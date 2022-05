Dites adieu à l’iPod !

Apple a décidé d’arrêter la production d’iPod. Pour l’instant le dernier baladeur d’Apple, l’iPod Touch 7G, reste encore au catalogue de la firme à la pomme et reste disponible à la vente dans le commerce mais uniquement jusqu’à épuisement des stocks. Une fois que le stock sera liquidé, il n’y aura plus de nouveaux iPod.

Une nouvelle qui n’est pas vraiment une surprise en soi étant donné que les ventes de baladeurs numériques s’essouflent depuis plusieurs années au profit des smartphones qui sont de plus en plus performants et qui englobent cette fonction parmi de nombreuses autres fonctionnalités.

D’ailleurs, les derniers iPod Touch d’Apple sont ni plus ni moins des iPhone dépourvus de leur fonction téléphonie. Mais vu leurs prix de vente (exemple : l’iPod Touch 7G 32 Go à 249€, le modèle 128 Go à 359€, 256 Go à 469€) l’intérêt de ces coûteux appareils avait de plus en plus de mal à se justifier face à des iPhone traditionnels ou encore face à des smartphones Android d’entrée de gamme que l’on peut dégoter aux alentours de 100€.

Lancé en 2001, le tout premier iPod d’Apple portait le nom d’iPod Classic. Il permettait de stocker 1.000 chansons sur son disque dur interne de 5 Go (seulement). Depuis cette époque de l’eau a coulé sous les ponts et les iPod (et la totalité des smartphones) utilisent de la mémoire flash et l’espace de stockage est de minimum 32 Go.