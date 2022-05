La firme au caméléon vient de rendre disponible la version 512.77 WHQL des pilotes Geforce. Les drivers sont maintenant optimisés pour le jeu Evil Dead – The Game.

Le pilotes Geforce 512.77 WHQL sont optimisés pour Evil Dead – The Game

La firme au caméléon vient de rendre disponible la version 512.77 WHQL des pilotes Geforce. Les drivers sont maintenant optimisés pour le jeu Evil Dead – The Game qui exploite la technologie DLSS et qui vient tout juste de sortir.

A noter que ces nouveaux divers Geforce supportent aussi la dernière version du jeu Dolmen and Vampire: The Masquerade Swansong. Et ils corrigentégalement un souci qui pouvait provoquer par intermittencel un plantage de DirectX dans Adobre Pemiere Pro.

Le pilotes Geforce 512.77 WHQL sont téléchargeables sur le site de NVIDIA.