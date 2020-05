Les drivers GeForce 446.14 WHQL sont disponibles en téléchargement

NVIDIA propose une nouvelle mise à jour de ses drivers GeForce. Ils sont maintenant disponibles en version 446.14 WHQL. Le fabricant annonce que les pilotes sont désormais optimisés pour le jeu Valorant pour lequel des optimisations de performances ont été effectués ainsi que des profils mis à jour et des bugs corrigés. On notera aussi que les drivers 4416.14 WHQL apportent aussi un meilleur support des jeux Minecraft Dungeons, Disintegration et Crucible.

Les pilotes Geforce 446.14 WHQL contiennent également des profils SLI mis à jour pour les GPU Turing : ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN, Blacksad: Under the Skin, Blair Witch, Close to the Sun, Hell Let Loose, Journey To The Savage Planet, Monster Energy Supercross 3, MotoGP 19, MXGP 2019 – The Official Motocross Videogame, eFootball PES 2020 et World War. Mais aussi pour tous les autres GPU NVIDIA : Druidstone: The Secret of the Menhir Forest, Phoenix Point, Tamarin, Will To Live Online, Yakuza Kiwami 2/

Les drivers corrigent également quelques soucis :

– [Notebook]: Notebooks with Maxwell generation GPUs may experience higher GPU utilization during game play leading to reduced battery life and higher temperatures.

– [SLI]: Major frame time spikes occur in multiple games.

– [HDR]: Some games may appear very bright when HDR is enabled.

– [Overwatch]: Improved game stability.

– [Monster Hunter World Iceborne]: Artifacts appear in the game.

– [Resident Evil 3 Remake][DirectX 12]: Some objects in the game may flicker.

– [F1 2019]: The game may randomly crash to the desktop.

– Fixed an issue where the shader cache was sometimes incorrectly purged upon launching an application.

– Fixed driver installation issue on Colorful GeForce GTX 1650.

– Corsair iCUE program triggers Geforce Overlay.

Comme d’habitude, les drivers GeForce 446.14 WHQL sont téléchargeables soit depuis le site du fabricant soit via ces liens de notre section téléchargement :

– Drivers 446.14 WHQL pour Windows 7, 8, 8.1, et Vista (64-bit)

– Drivers 446.14 WHQL pour Windows 10 (64-bit)