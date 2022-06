Le logiciel PowerDVD est de retour, la version 22 est disponible

Le célèbre lecteur multimédia PowerDVD, qui permet de lire de nombreux formats de fichiers audio et vidéo, vient de sortir en version 22. D’après l’éditeur, cette nouvelle version dispose d’une interface utilisateur améliorée qui se veut plus intuitive et elle apporte plusieurs nouveautés.

Le programme est capable de lire les films en 8K, 4K HDR, les Blu-ray, et plusieurs formats multimédia. PowerDVD 22 permet également de personnaliser et améliorer le rendu des vidéos. Les utilisateurs peuvent paramètrer le logiciel en fonction de leurs préférences, par exemple, des couleurs plus profondes, un meilleur éclairage et un son amélioré, comme le surround 7.1 par exemple.

PowerDVD 22 intègre des outils qui permettent de découper et d’extraire une partie d’une vidéo (ou d’un fichier audio) et de les convertir dans des formats adaptés aux smartphones (MP4 pour la vidéo, AAC / MP3 pour l’audio). PowerDVD 22 offre par ailleurs des temps de transcodage plus rapides et une génération de vignettes plus performantes dans l’interface de contrôle multimédia pour faciliter la navigation au sein de toutes vos vidéos.

PowerDVD permet d’accéder directement à Youtube. Il est même possible de s’abonner ou se désabonner aux chaînes YouTube directement depuis PowerDVD ou d’effectuer une recherche par chaînes, etc… Les commandes habituelles de Youtube (lecture, pause, etc..) sont bien sûr accessibles et de nouvelles commandes comme le choix d’une vitesse de lecture adaptée sont disponibles.

PowerDVD 2 est disponible dès maintenant. La version standard coûte 44,99€ tandis que la version Ultra qui inclut le maximum de fonctionnalités vaut 99,99€. Des tarifs qui semblent plutôt élevés pour un tel programme (même s’il propose nombreuses fonctonnalités).