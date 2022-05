Bon Plan : le disque dur Seagate IronWolf 4 To est à moins de 95€

Les disques durs IronWolf de Seagate sont des disques durs performants et endurants qui sont prévus et optimisés pour fonctionner dans un NAS.

Les disques durs IronWolf de Seagate sont des disques durs performants et endurants qui sont prévus et optimisés pour fonctionner dans un NAS. On a déjà eu l’occasion de tester à plusieurs reprises les disques durs Seagate IronWolf sur Bhmag et les différents modèles testés ne nous ont jamais déçus.

Aujourrd’hui, la version 4 To du Seagate IronWolf fait parler d’elle car elle se trouve en promotion à seulement 94,99€ sur Amazon.fr. C’est un très bon tarif pour un HDD de cette série et de cette capacité.

Pour rappel, le Seagate IronWolf de 4 To embarque 64 Mo de mémoire cache et fonctionne à la vitesse de 5.900 tours par minute. Il est annoncé avec un MTBF d’un million d’heures et une endurance 180 par an.