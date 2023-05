Les French Days reprennent du service dès demain

Dès demain matin, les French Days font leur grand retour dans l’hexagone. Pour rappel, cet événement 100% français permet de profiter de nombreuses promotions et de réaliser de bonnes affaires un peu partout, que ce soit auprès des boutiques en ligne que des boutiques physiques qui ont pignon sur rue.

Les French Days c’est quoi ?

Les French Days, autrement dit « les journées à la française » sont une période de promotions qui se veut l’équivalent frenchy du Black Friday américain.

Créé en 2018, l’événement a été initié par plusieurs grandes enseignes parmi lesquelles on trouve : Darty, Fnac, CDiscount, Boulanger, RueDuCommerce, La Redoute et Showroomprive mais très vite d’autres groupes et d’autres boutiques ont rejoint l’aventure.

Les French Days 2023, c’est quand ?

Cette année, les French Days de printemps vont se dérouler du mercredi 3 mai au mardi 9 mai 2023 à 23h59.

Quelles enseignes participent ?

Il est impossible de lister sur cette page toutes les enseignes qui participent aux French Days 2023 tellement elles sont nombreuses . En effet, au fil des ans, une ribambelle de boutiques (petites ou grandes) ont rejoint leur projet. On peut même dire que désormais la quasi totalité des marchands (physiques ou en ligne) participent aux French Days, qui est une énième période promotionnelle entre les soldes, le Black Friday, le Cyber Monday, etc…

Dans les domaines qui nous intéressent sur Bhmag, c’est à dire l’informatique et le high tech, pas mal de boutiques participent tous les ans aux French Days. On peut citer notamment : Amazon.fr, But, CDiscount, Conforama, Darty, FNAC, Rakuten, RueDuCommerce, TopAchat, et bien d’autres…

French Days : des bons plans à venir sur Bhmag….

Fidèle à son habitude, Bhmag sera sur les rangs dès demain pour vous dénicher les meilleures offres et les meilleures promos tech qui seront dispo du 3 au 9 mai. A cette occasion, un récap sera publié dans notre rubrique bons plans.