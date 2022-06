Soldes : 179€ les écouteurs AirPods Pro

A l’occasion des soldes, les Apple AirPods Pro (2021) s’affichent à seulement 179€ sur RueDuCommerce. C’est un très bon prix pour ces écouteurs sans fil de la célèbre marque à la pomme.

A noter que les AirPods Pro sont livrés avec un boîtier Magsafe. Les écouteurs intègrent un système de réduction de bruit actif et ils proposent un accès rapide à SIRI. Apple annonce une autonomie de 24 heures grâce à plusieurs charges via le boîtier (ou 4,5 heures via une seule charge).