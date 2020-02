Un nouveau processeur d’entrée de gamme chez AMD : le Ryzen 3 2300x

AMD devrait commercialiser sous peu une nouvelle déclinaison de son processeur Ryzen : le Ryzen 3 2300x. Le processeur sera équipé de 4 cores / 4 threads et il embarquera 2 Mo de mémoire cache L2 et 8 Go de mémoire cache L3. Il fonctionnera à la fréquence de 3,5 GHz (boost à 4 GHz) et offrira un TDP de 65 Watts.

Le Ryzen 3 2300x sera un processeur d’entrée de gamme qui devrait intéresser les amateurs de HTPC ou de PC bureautique pas cher. Vendu près de 70$, il entrera en concurrence directe avec le Core i3-9100F d’Intel commercialisé pour sa part à 82$.

Le Ryzen 3 2300x existe déjà depuis quelques temps sur le marché de l’OEM. Apparemment AMD souhaite étendre ce modèle au marché grand public.

D’après Tom’s Hardware il devrait coûter environ 70$ avec un refroidissement AMD Wraith Stealth.