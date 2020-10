AMD officialise la gamme de processeurs Ryzen 5000

AMD a officialisé hier soir sa nouvelle gamme de processeurs Ryzen 5000 basée sur l’architecture Zen 3. Dans la série 5000, le fabricant propose pas moins de quatre nouveaux processeurs.

Voici le détail pour chacun d’entre eux :

RYZEN 5 5600X

Ce processeur dispose de 6 cores et de 12 threads. Il embarque 3 Mo de cache L2 et 32 Mo de cache L3. Son TDP est de 65W. Le Ryzen 5 5600X est cadencé de base à 3,7 GHz (booste à 4,6 GHz). Il sera disponible au prix de 299$.

RYZEN 7 5800X

Le Ryzen 7 5800X embarque 8 cores et 16 threads. Il dispose de 4 Mo de cache L2 et de 32 Mo de cache L3. Son TDP est de 105W et il fonctionne à la fréquence de 3,8 GHz (booste à 4,8 GHz). Son prix : 449$.

RYZEN 9 5900X

De son côté, le Ryzen 9 5900X est un processeur qui embarque 12 cores et 24 threads. Il intègre 6 Mo de cache L2 et 64 Mo de cache L3. Son TDP est de 105W. Au niveau des fréquences, on a droit à 3,7 GHz de base avec un boost à 4,8 GHz. Son prix est de 549$.

RYZEN 9 5950X

Enfin, le Ryzen 9 5950X est un processeur (très) haut de gamme qui dispose de 16 cores et 32 threads. Il embarque 72 Mo mémoire cache (L2+L3). Son TDP est de 105W et sa fréquence de fonctionnement en boost est de 4,9 GHz (sa fréquence de base n’est pas connue). Son prix est de 799$.

Les processeurs AMD Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X et Ryzen 9 5950X seront disponibles dans le commerce à partir du 5 novembre prochain. Ils coûteront respectivement 299$, 449$, 549$ et 799$.