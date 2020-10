Corsair dévoile le MP400 : un SSD M.2. NVMe avec 1 à 8 To de stockage

Un nouveau SSD M.2. est annoncé chez Corsair ! Le SSD porte le nom de MP400. C’est un SSD au format M.2. qui tire partie d’une interface PCI Express 3.0 4x compatible NVMe et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D QLC. Le SSD est animé par un contrôleur Phison E12S qui lui permet d’offrir des débits pouvant aller jusqu’à 3.480 Mo/s en lecture et 3.000 Mo/s en écriture.

Le MP400 est décliné en quatre versions : 1 To, 2 To, 4 To et 8 To. Voilà les débits proposés par chaque modèle :

– Corsair MP400 1 To : 3.480 Mo/s en lecture, 1.880 Mo/s en écriture (470K/190K IOPs)

– Corsair MP400 2 To : 3.480 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture (560K/380K IOPs)

– Corsair MP400 4 To : 3.480 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture (710K/610K IOPs)

– Corsair MP400 8 To : 3.480 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture (710K/610K IOPs)

Les SSD Corsair MP400 de 1, 2, 4 et 8 To sont annoncés avec un MTBF de 1,8 millions. Ils offrent respectivement une endurance de 200 To, 400 To, 800 To et 1600 To par an.

Au niveau des tarifs, les SSD MP400 de Corsair coûtent 138€ en version 1 To, 267€ en version 2 To, 629€ en version 4 To et 1333€ en version 8 To.