Soldes : le mini pc ACEMAGICIAN AM06Pro est bradé à 314,99€

A l’occasion des soldes, le mini pc ACEMAGICIAN AM06Pro voit son prix chuter de 369,99€ à seulement 314,99€ sur Amazon.fr grâce au code promo X2ZOTE5G. C’est un excellent tarif pour cette petite machine plutôt bien équipée.

Le mini PC est doté d’un processeur AMD Ryzen 7 5800U (architecture Zen3) qui dispose de 8 coeurs et de 16 threads. Le processeur est cadencé à 1,9 GHz avec boost à 4,5 GHz. Il intègre également une puce graphique AMD Radeon Vega 8.

Le mini ordinateur embarque 32 Go de RAM DDR4 (extensible à 64 Go) et il intégre un SSD M.2. NVMe de 512 Go. Un emplacement au format 2,5 pouces est également disponible pour ajouter en complément un HDD ou un SSD de 2,5″ SATA III, et ainsi stocker encore plus de données sur la machine.

ACEMAGICIAN AM06Pro à 314,99€ sur Amazon.fr avec le code X2ZOTE5G

La machine supporte les connexions sans fil WIFI 6 et Bluetooth 5.2. Sa connectique se compose d’un port Ethernet Gigabit et d’un second port Ethernet fonctionnant cette fois à 2,5 Gps. On trouve aussi un port USB C, un DisPlayPort, un port HDMI, deux ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0 et 1 prise jack.