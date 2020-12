Epic Games offre aujourd’hui le jeu Darkest Dungeon

Darkest Dungeon est un JdR rogue-like au tour par tour, gothique et sans pitié, sur le stress psychologique de partir à l’aventure.

Recrute, entraîne et mène une équipe d’anti-héros au travers de forêts déformées, de tanières oubliées, de cryptes en ruines et au-delà. Tu combattras non seulement des ennemis inimaginables mais aussi le stress, la famine, la maladie et les envahissantes ténèbres. Découvre d’étrange mystères et lance les héros contre un ensemble de monstres effrayants grâce à un système de combat au tour par tour innovant.