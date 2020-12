Le jeu Cyberpunk 2077 se vend bien malgré ses nombreux bugs

Malgré les nombreux bugs et couacs qui ont entachés le jeu CyberPunk 2077 depuis sa sortie, il semblerait que le jeu soit tout de même un beau succès pour le studio CD Projekt Red. En effet, même si un certain nombre de joueurs ont demandé le remboursement du jeu qui est injouable sur PS4 et Xbox One, et même si Sony a retiré le jeu du Playstation Store, CyberPunk 2077 s’est quand même écoulé à plus de 13 millions d’exemplaires depuis sa sortie.

Il faut dire que le jeu était attendu depuis de nombreuses années par les gamers et le studio l’a tellement bien teasé au fil des années que de nombreux joueurs avaientpris la peine de précommander CyberPunk 2077 avant sa sortie. Sur les 13 millions d’exemplaires vendus actuellement, 8 millions d’unités proviennent des précommandes et 60% correspondent à la version PC du jeu, qui est la moins touchée par les bugs.

A noter que les 13 millions d’exemplaires annoncés prennent en compte les remboursements déjà effectués par les revendeurs et les stores de Sony et Microsoft.

Pour corriger les problème de CyberPunk 2077, le développeur et éditeur CD Projekt Red s’est engagé à publier des mises à jour pour améliorer le jeu sur les différentes plateformes. Ces derniers jours jours, l’éditeur n’a pas chômé puisqu’il a publié respectivement une mise à jour 1.0.5 puis une mise à jour 1.0.6 pour corriger les bugs existants sur PC, Xbox et Playstation.