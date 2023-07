Jeu gratuit du moment : Murder by Numbers

Un nouveu jeu gratuit ça vous dit ? Et bien direction l’Epic Games Store pour récupérer le titre Murder by Numbers qui est offert en ce moment sur la célèbre plateforme.

Un nouveu jeu gratuit ça vous dit ? Et bien direction l’Epic Games Store pour récupérer le titre Murder by Numbers qui est offert en ce moment sur la célèbre plateforme. Le but du jeu est de résoudre des énigmes et trouver des indices afin de découvrir et élucider les meurtres qui ont été perpétrés par certains personnages.

Le jeu est gratis jusqu’au jeudi 27 juillet. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur cette page.

Synopsys :

Los Angeles, 1996. Actrice de série télé policière, Honor Mizrahi devient la star d’un polar grandeur nature quand son patron est retrouvé mort quelques minutes après l’avoir mise à la porte. Faisant équipe avec SCOUT, un robot de reconnaissance jeté au rebut à la suite d’un mystérieux incident, elle est bien décidée à découvrir la vérité et prouver son innocence… Accrochez-vous : un nouveau duo de fins limiers est né !