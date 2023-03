L’accessoire ultime pour les photographes : un adaptateur pour utiliser un SSD au lieu d’une carte mémoire

Si vous êtes du genre à prendre beaucoup de photos et de vidéos avec votre appareil photo numérique, voilà un petit accessoire qui devrait vous intéresser pour augmenter de façon assez considérable la capacité de stockage de votre matériel.

En effet, le fabricant ICY DOCK annonce la sortie du CP130 : c’est un adaptateur qui permet d’utiliser un SSD au lieu d’une carte mémoire CFexpress Type B.

Grâce à cet adaptateur, vous n’aurez plus besoin d’acheter de coûteuse carte mémoire CFexpress Type B puisque le CP130 permet d’utiliser à la place des SSD M.2. NVMe que l’on croise de plus en plus fréquemment à de très bons tarifs.

Le fabricant ICY DOCK précise que le CP130 est compatible avec les appareils suivants : CANON EOS R3, R5 & 1DX, C300 Mark III & C500 Mark II, NIKON Z9, Z7II, D500 & D850, FUJIFILM X-H2S, Panasonic LUMIX GH6. Mais il indique que d’une manière générale la plupart des appareils photo reflex numériques/MILC et caméscopes utilisant une carte CFexpress de type B sont aussi compatibles.

Sur le papier l’idée de cet adaptateur est plutôt bonne puisque ça permet d’avoir sour la main une capacité de stockage de plusieurs Tera Octets histoire de pouvoir prendre de nombreux clichés et de nombreuses vidéos. Et il est même possible de changer le SSD par un autre quand il est plein ou quand on veut en faire un backup.

Par contre au niveau esthétique ça n’a pas l’air extra ordinaire comme vous pouvez le remarqué puisque le module vient généralement se fixer sur le haut de l’APN. On se retrouve donc avec un accessoire qui surplombe l’appareil photo ou le caméscope, ce qui peut être gênant à l’usage. A voir donc en utilisation réelle d’utilisation…

Le constructeur explique que : « Le CP130 peut être fixé sur la caméra, le caméscope, le trépied ou le support de montage à l’aide d’une vis à déclenchement rapide 1/4 (inclus). Les trous de fixations 1/4 supplémentaires, avec un adaptateur de vis 1/4 à 3/8 inclus, permettent aux utilisateurs d’avoir une flexibilité dans les options de montage ».

A noter que l’adaptateur CP130 peut accueillir indifféremment des SSD M.2. NVMe aux formats 2230, 2243, 2260, 2280 ou 22110 et qu’il prend en charge des vitesses de transfert jusqu’à 16Gbps en PCIe 3.0 x2 en utilisant une connexion CFexpress de Type B

Pour le moment, le CP130 d’ICY DOCK n’existe qu’à l’état de prototype, on ne sait pas encore quand ni à quel tarif il sera commercialisé. On aura sûrement l’occasion d’en reparler prochainement…