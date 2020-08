Icy Dock lance un boîtier USB C compact pour accueillir facilement un SSD M.2 NVMe (maj avec le tarif)

Le fabricant ICY Dock annonce l’arrivée d’un nouveau boîtier portable qui porte le nom de ICY NANO MB861U31-1M2B. Ce boîtier compact peut accueillir un SSD M.2. NVMe afin de l’utiliser facilement en temps que stockage externe.

Le principal avantage de ce modèle est qu’il est compatible avec les différents formats de SSD M.2. NVMe du marché : les 2280 bien sûr (les plus répandus) mais aussi les 2230, 2242, 2260 et 22110.

D’après Icy Dock, l’installation du SSD est très aisée et ne requiert d’ailleurs aucun outil. Il est donc possible de changer régulièrement le disque sans trop d’effort.

Le MB861U31-1M2B mesure 150 x 63 x 12 mm et pèse 99 grammes. Il est doté d’une connectique USB C et le boîtier dispose d’une coque en métal de couleur noire. A l’intérieur un dissipateur thermique permet de garder le SSD au frais.

Le boîtier est disponible dès maintenant. Son prix de vente n’est pas connu pour le moment. Mais sa garantie est de trois ans.

(Actualité publiée initialement le 13/08/2020)

MAJ le 17/08/2020 : Le constructeur ICY DOCK vient de nous communiquer le tarif de son boîtier ICY NANO MB861U31-1M2B et le moins que l’on puisse dire est qu’il est assez élevé puisqu’il faudra débourser la coquette somme de 71,50€ pour l’acquérir.