Champagne ! Bhmag a 20 ans aujourd’hui !

Lancé officiellement le 15 août 2000, le site Bhmag fête aujourd’hui ses 20 ans d’existence !!! En effet, ça fait 20 ans aujourd’hui que je mets à jour (quasi) quotidiennement le site afin de vous partager le meilleur des actualités informatique et high tech, sans oublier les astuces, les tests et les bons plans.

Ces 20 années sont passées très très vite !!! Tellement vite d’ailleurs qu’on dirait que c’était hier que je mettais en ligne les premières pages du site Blue-Hardware.com qui deviendra plus tard Bhmag.fr.

Je suis très fier de fêter avec vous cet anniversaire. Un site qui a une durée de vie aussi longue ça devient très très rare… Beaucoup de sites, beaucoup de confrères ont malheureusement fermé leurs portes durant ces années. Et à ma connaissance, actuellement il ne reste plus beaucoup de sites qui ont été lancés au début des années 2000…

Chers lecteurs, chères lectrices, je vous remercie de votre fidélité et de votre soutien durant ces nombreuses années. Je remercie également les modérateurs du forum et toutes les personnes qui ont rendu cette aventure possible.