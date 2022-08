Les Fire TV Stick sont à nouveau en promotion à prix cassés

Les Fire TV Stick d’Amazon sont des clés hdmi très pratiques. Une fois connectées à un téléviseur, elles permettent de transformer n’importe quelle TV en TV connectée. Elles lui ouvrent alors les portes du multimédia et il est possible grâce à elles d’accéder à divers services de SVOD comme par exemple Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV, Salto, My Canal, etc..

De façon régulière, les Fire TV Stick ont droit à une petite promotion sur Amazon et elles devienent extrêmement abordables. Et c’est en ce moment le cas puisqu’Amazon a décidé baisser drastiquement le prix de l’ensemble de ses modèles.

Toute la gamme Fire TV Stick est concernée par cette baisse de prix. Cela concerne aussi bien le modèle Lite que le modèle classique ou encore les versions 4K et 4K Max.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, chaque modèle propose des fonctionnalités et des caractéristiques techniques différentes afin de répondre au budget et aux besoins de chacun :

Voilà les caractéristiques des différentes Fire TV Stick :