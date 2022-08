C’est officiel : Apple présentera l’iPhone 14 le 7 septembre prochain

Apple a officalisé la tenue d’une conférence de presse le 7 septembre prochain. Celle-ci se déroulera au Steve Jobs Theater dans les locaux d’Apple à Cupertino.

Sans grande surprise, l’événement presse tournera principalement autour du nouveau smartphone de la marque : l’iPhone 14, qui comme ses prédécesseurs sera décliné en quatre modèles de tailles différentes.

D’après les rumeurs, d’autres matériels commme par exemple une Apple Watch 8 Pro ou des AirPods Pro 2 pourraient également être dévoilés durant cet événement. Il ne s’agit toutefois que de rumeurs et rien ne laisse penser que cela pourrait (ou non) se réaliser.

En parallèle de l’iPhone 14, la dernière version d’iOS 16 devrait également y être présentée en détails (on avait déjà pu la découvrir durant la WWDC) et on devrait également connaître quels iPhone et iPad seront officiellement éligibles à iOS 16 et iPadOS16 même si on a déjà une petite idée étant donné que des informations ont filtré il y a quelques semaines.

A noter qu’iOS 16 sera disponible peu de temps après la conférence d’Apple ou peu de temps après la sortie de l’iPhone 14 an magasin. Par contre, il n’en sera pas de même pour iPadOS dont le développement a pris un peu plus de temps que prévu. Par conséquent, la firme de Cupertino a d’ores et déjà annoncé que la nouvelle version d’iPadOS sotirait un peu plus tard… et il pourrait même s’agir d’iPadOS 16.1 selon TechCrunch.

Rendez-vous le 7 septembre à 19 heures (heure de Paris) pour découvrir la keynote d’Apple. Celle-ci sera retransmise en ligne sur le site d’Apple et sur Youtube.