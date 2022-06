Quels iPhone et iPad sont éligibles à iOS 16 et iPad OS 16 ?

En ouverture de la WWDC22, Apple a proposé sa traditionnelle keynote. Et durant l’évenement, la firme de Cupertino a annoncé l’arrivée prochaine de WatchOS 9, iPadOS 16, iOS 16 et MacOS Ventura. Deux nouveaux ordinateurs ont égalemnet été présentés : le MacBook Pro 13″ et le MacBook Air, tous deux équipés d’un processeur M2. Vous pouvez retrouver l’ensemble des annonces sur le site d’Apple ou directement dans cette vidéo.

La conférence d’Apple a également permis de savoir quels terminaux mobiles d’Apple auront droit à iOS 16.

Si certains modèles récents sont éligibles sans soucis à iOS 16 et iPadOS 16, on notera aussi que certains iPhone et iPad devront rester sous iOS 15.5.

Quels iPhone sont compatibles iOS 16 ?

Phone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max

Phone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max

Phone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone X S / XS Max



iPhone X R

iPhone X

iPhone 8 / 8 Plus

iPhone SE (modèle 2020 et 2022)

Ca signifie donc que les iPhone 6S / 6S Plus, iPhone 7 / 7 Plus et iPhone SE (de prémière génération) ne sont pas éliigibles au passage à iOS 16.

Quels iPad sont compatibles iPadOS 16 ?