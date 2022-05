La firme de Cupertino a déployé une nouvelle version d’iOS et iPadOS à destination de ses smarphones, de ses tablettes et de ses iPod Touch.

La version 15.5 d’iOS et iPadOS est de sortie !

La firme de Cupertino a déployé une nouvelle version d’iOS et iPadOS à destination de ses smarphones, de ses tablettes et de ses iPod Touch (qui sont en fin de vie). Le dernier opus porte le numéro de version 15.5. C’est une petite mise à jour de routine qui apporte uniquement une poignée d’améliorations et de correticfs.

Voilà d’ailleurs la liste des changements apportés :