Kingston ajoute une version 4 To à son SSD portable XS2000

Lancé en septembre 2021, le SSD Kingston XS2000 est un SSD portable très performant qui est équipé d’un port USB C répondant à la norme USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps). Le SSD existait jusqu’à présent en trois capacités de stockage (500 Go, 1 To et 2 To) mais le fabricant a décidé d’enrichir sa gamme avec une nouvelle capacité. Désormais le voilà donc disponible en version 4 To.

Mis à part sa capacité de stockage plus importante qui lui permet de stocker encore plus de données, le SSD conserve les mêmes mensurations (69,54 x 32,58 x 13,5 mm pour un poids de 28 grammes) et les mêmes caractérsistiques techniques. Il peut donc résister à l’eau, à la poussière et aux chocs.

En terme de performances, le Kingston XS2000 propose des débits de 2.000 Mo/s en lecture et en écriture, ce qui sera plutôt appréciable pour remplir rapidement la totalité de l’espace disponible (4 To).

Pour informamation, les SSD Kingston XS2000 de 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To sont disponibles dès maintenant sur Amazon.fr où ils coûtent respectivement 99,99€, 163,55€, 291,60€ et 600,99€.