Bon Plan : les SSD PNY CS900 de 120 Go à 1 To à prix cassés

L’ensemble des SSD PNY CS900 s’affiche en ce moment en promotion sur CDiscount. Pour rappel, le PNY CS900 est un SSD au format 2,5 pouces SATA III qui mesure 7 mm d’épaisseur.

Pour information, le SSD PNY CS900 exploite un contrôleur Phison S11 et il embarque de la mémoire NAND Flash TLC. Au niveau des performances, ce SSD offre des taux de transferts de 560 Mo/s en lecture et de 460 Mo/s en écriture.

Les modèles de 120 Go, 240 Go et 480 Go, 960 Go et 1 To sont disponibles à petits prix. Le modèle 1 To se permet même d’être plus abordable que le modèle 960 Go.