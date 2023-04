Philips 45B1U6900C : un impressionnant moniteur 45″ Dual QHD pour les professionnels

Le fabricant Philips étoffe sa gamme de moniteurs avec un nouvel appareil qui porte la référence 45B1U6900C. C’est un écran incurvé (1500R) de grande taille qui dispose d’une dalle VA de 44,5 pouces. Il offre une définition Dual QHD impressionnante de 5.120 x 1.440 pixels ce qui fait de lui le compagnon idéal des professionnels qui souhaient avoir une grande surface de travail mais avec un seul et même écran.

Au niveau des caractéristiques techniques, sachez que le Philips 45B1U6900C propose un niveau contraste de 3000:1, un temps de réponse de 4 ms (gris à gris), une luminosité de 450 cd/m², des angles de vision de 178/178° et un taux de rafraîchissement de 75 Hz. L’écran supporte en outre la technologie Display HDR 400.

Du côté de la connectique on a droit à deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, un hub usb avec 4 ports et un port USB C qui supporte l’USB Power Delivery 3.0 et l’alimentation d’autres appareils jusqu’à 100 Watts. A noter également la présence d’une prise audio jack, d’enceintes (2 x 5 Watts) et d’un commutateur KVM MultiClient qui permet de contrôler deux PC avec un seul moniteur. Le moniteur propose aussi un port Ethernet à 1 Gbps.

D’après le fabricant, le moniteur Philips 45B1U6900C est disponible dès maintenant. Il annoncé au prix de 1089€.