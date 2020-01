Soldes : le HDD USB 3.0 Maxtor M3 de 2 To à 54€ et 4 To à 79€

A l’occasion des soldes, le site CDiscount propose les disques durs externes Maxtor M3 de 2 To et 4 To à très bons prix. Le modèle de 2 To est bradé à seulement 54,90€ tandis que la version 4 To ne coûte que 79,99€

Dans les deux cas, il s’agit d’un disque portable de 2,5 pouces très compact qui tire partie d’une connectique USB 3.0 et qui est auto alimenté par l’USB.

– Disque dur Maxtor M3 de 2 To à 54,90€ sur CDiscount

– Disque dur Maxtor M3 de 4 To à 79,99€ sur CDiscount

-> Voir toutes les soldes de Bhmag