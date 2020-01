Soldes : un PC portable 14″ ASUS à moins de 500€ chez CDiscount

A l’occasion des soldes d’hiver, CDiscount propose aujourd’hui le PC portable 14″ ASUS S412DA-EK200T à très bon prix. En effet, l’enseigne brade cette machine à moins de 500€. C’est un PC suffisamment performant pour un usage bureautique et multimédia. Et éventuellement quelques jeux basiques.

Voilà la configuration complète du PC :

– Processeur : AMD Ryzen 5 3500U cadencé à 2 GHz

– RAM : 8 Go (1 x 4 Go + 4 Go soudé)

– Résolution : 1920 x 1080 (Full HD)

– Stockage principal : SSD M.2. NVMe 512 Go

– Processeur graphique : AMD Radeon Vega 8

– Garantie (²) : 2 ans – pièces, main d’œuvre et déplacement

– Système d’exploitation : Windows 10 Edition Familiale 64 bits

– Pack Office : PC sans office 365 Personnel

– Poids : 1.5 kg

Le prix du PC est de 499,90€ en soldes. Et pouvez tenter d’économiser encore 10€ dessus en entrant le code promo “10SOLDES” s’il est toujours valable au moment de passer commande (on en parle dans ce bon plan).

