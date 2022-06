ViewSonic dévoile un écran 27″ 4K bien équipé pour les gamers

Chez ViewSonic, un moniteur gaming haut de gamme est annoncé ! L’appareil porte le nom de VX2720-4K-PRO. C’est un écran 27 pouces plutôt bien équipé puisqu’il dispose d’une dalle IPS qui supporte une définition 4K de 3.840 x 2.160 pixels à la fréquence de 144 Hz.

Le VX2720-4K-PRO propose en outre un niveau de contraste de 1000:1, une luminosité de 350 cd/m2, des angles de vision de 178/178° et un temps de réponse de 1 ms (MPRT).

Voilà ses caractéristiques complètes :

Type de dalle : IPS

IPS Définition : 3.840 x 2.160 à 144 Hz

3.840 x 2.160 à 144 Hz Contraste : 1.000:1

1.000:1 Luminosité : 350 cd/m2

350 cd/m2 Angle de vision : 178º, 178º

178º, 178º Dot pitch : 0,15525 mm (L) x 0,15525 mm (H)

0,15525 mm (L) x 0,15525 mm (H) Temps de réponse : 4,3 ms (le plus rapide) 1 ms (MPRT)

4,3 ms (le plus rapide) 1 ms (MPRT) Revêtement : film multicouche antireflet

film multicouche antireflet Profondeur de couleur : 16,7 M (8 bits)

16,7 M (8 bits) Gamme de couleurs : 90 % NTSC

Par ailleurs, l’appareil supporte les technologies DisplayHDR400 et AMD FreeSync.

Sa connectique se compose d’un DisplayPort 1.4, de deux ports HDMI 2.1, de deux ports USB et d’un port USB C (compatible charge rapide jusqu’à 90 Watts). On trouve aussi une sortie audio pour le casque et une paire d’enceintes (2 x 2 Watts)

A noter que l’écran ViewSonic VX2720-4K-PRO est disponible pour l’instant uniquement en Chine mais à priori il devrait arriver prochainement dans le reste du monde. Son prix en Chine est de 3999 yuans soit environ 565€ hors taxes.