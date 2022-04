C’est le World Backup Day : la journée mondiale de la sauvegarde

Aujourd’hui, nous sommes le 31 mars et c’est le World Backup Day. Autrement dit c’est la journée mondiale de la sauvegarde. Une initiative qui permet de rappeler à tout à chacun l’importance fondamentale de sauvegarder ses données, et bien évidemment pas seulement le 31 mars. Car une sauvegarde pour qu’elle soit efficace et utile doit être réalisée de façon régulière et pas uniquement le 31 mars de chaque année.

En effet, faire régulièrement une sauvegarde de ses données personnelles et/ou professionnelles est une chose importante. Parfois oubliée. Parfois ignorée. Mais il est bon de rappeler qu’un backup de ses données ne prend généralement que quelques minutes (parfois plusieurs heures – tout dépend de la quantité de données) et vous permet d’être à l’abri en cas de soucis, qu’il s’agissse d’une panne matérielle, d’un bug logiciel ou d’un programme malveillant du genre : virus, malware ou ransomware.

Backup Backup Backup…

Parler de « une » sauvegarde est d’ailleurs un doux euphémisme, car généralement pour plus de prudence et de sécurité, il est plutôt conseillé de faire au moins trois sauvegardes distinctes sur des supports différents.

Par support différents, il faut comprendre : cartes mémoires, clés usb, disques durs internes ou externes, SSD, NAS, ou le cloud) dont au moins une sauvegarde sera stockée à un endroit physiquement différent (merci le cloud). Ainsi vous serez à l’abri en cas de défaillance d’une ou plusieurs sauvegardes.

Si vous avez peu de données à sauvegarder, l’utilisation de clés usb, SSD ou disques durs externes peut être une bonne solution. Par contre si vous avez beaucoup de données à mettre en sécurité et/ou s’il s’agit de données professionnelles, il est plutôt conseillé de se tourner vers des solutions plus robustes et surtout automatisées (qui permettront notamment de sauvegarder quotidiennement vos données) comme par exemple l’utilisation d’un ou plusieurs NAS couplé à un backup dans le cloud.

Aujourd’hui, avec les disques durs haut de gamme performants et endurants qui atteignent des capacités de stockage de 18 To ou 20 To comme on l’a vu lors de nos derniers tests, l’espace de stockage n’es plus vraiment un problème pour les particuliers et les entreprises. Une très grosse quantités de données peut être sauvegardée et réactualisée régulièrement.

Backup or not Backup ?



J’ai déjà pu constaté par moi même que parfois certains utilisateurs font rarement des sauvegardes de leur PC ou de leur smartphone (voire jamais). Parfois, certaines personnes (physiques ou morales) hésitent à investir dans une solution efficace (que ce soit un banal HDD externe et/ou un NAS).

On a beau les prévenir et les mettre en garde du risque encouru en cas de plantage, ça leur passe au dessus de la tête… jusqu’au jour où PATATRA le disque dur du PC lâche lamentablement et que les données partent définitivement en enfer. Idem lorsque le smartphone rend définitivement l’âme et emporte avec lui l’ensemble des contacts, des photos de vacances, des photos de mariage et du baptême du petit dernier…

J’ai en mémoire un professionnel qui ne faisait jamais de backup, il y a une dizaine d’années, malgré mes recommandations. Pour lui « ça risquait rien… ». Jusqu’au jour où le disque dur de son PC Portable « Pro » a rendu l’âme. Toutes ses données étaient perdues (compta, factures, mails des clients et des fournisseurs, etc..). Je ne vous raconte pas les soucis liés à cette perte de données. Heureusement que le comptable avait quelques données de son côté car, lui, n’a rien pu récupérer car le HDD était complètement mort. Résultat des courses : il a depuis investi dans un disque dur externe et un NAS qui backupent quotidiennement ses données.

Bref… Sauvegardez !