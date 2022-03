Le programme d’informations HWiNFO, bien connu des geeks et des bidouilleurs de PC, vient de sortir en version 7.22.

HWiNFO passe à la version 7.22 et supporte les GeForce RTX 3090 Ti

Le programme d’informations HWiNFO, bien connu des geeks et des bidouilleurs de PC, vient de sortir en version 7.22. Grâce à cette nouvelle mise à jour qui arrive plus d’un mois après la version précédente, HWiNFO supporte un plus grande nombre de composants.

A commencer par les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti qui sont maintenant supportées par HWiNFO. La version 7.22 supporte aussi l’architecture NVIDIA Hopper et notamment les chips GH100, GH202, AD102, AD103, AD104, AD106, AD107, GB100, GB102.

L’éditeur propose une liste des changements et de nouveautés assez longue comme on peut le voir ci-dessous :

Support amélioré de la série de processeurs AMD Ryzen 6000.

Ajout du monitoring de la température du chipset AMD de nouvelle génération.

Ajout d’une option pour désactiver la validation des positions des fenêtres.

Monitoring amélioré des capteurs sur la série Intel NUC12.

Prise en charge des NVIDIA GH100, GH202, AD102, AD103, AD104, AD106, AD107, GB100, GB102.

Ajout de rapports sur la qualité ASIC pour les GPU AMD Vega et Navi.

Ajout du monitoring de la vitesse des ventilos sur la série ASUS FA506.

Amélioration du support des CPU, APU et GPU AMD de nouvelle génération.

Ajout du monitoring lors de l’utilisation de décodeur et encodeur vidéo sur les GPU AMD Navi.

Correction du monitoring de certains capteurs EVGA EC.

Correction du badge de l’Intel Arc

Ajout d’une option pour désactiver l’accrochage des fenêtres de capteur.

Prise en charge des NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti.

Correction du rapport MHTML.

Mise à jour des rapports HTML et MHTML pour utiliser le codage UTF-8.

Ajout de rapports sur le fabricant ASIC pour les GPU NVIDIA.

Mise à jour de plusieurs langues.

Comme d’habitude, HWiNFO est téléchargeable depuis notre section Téléchargement ou directement depuis le site de l’éditeur.

– Télécharger HWiNFO 7.22

– Télécharger HWiNFO 7.22 Portable