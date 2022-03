Bon Plan : des micro SDXC SanDisk à petits prix

Plusieurs cartes mémoire SANDISK sont disponibles à bons prix sur Amazon. On peut en effet dégoter les SanDisk Ultra et Extreme de 64, 128 et 256 Go à des tarifs plus que corrects.

Plusieurs cartes mémoire de marque SANDISK sont disponibles à bons prix sur Amazon.fr. On peut en effet dégoter les SanDisk Ultra et les SanDisk Extreme à des tarifs plus que corrects. Des capacités de 64, 128 et 256 Go sont disponibles.

Les cartes SanDisk Ultra sont des micro SDXC de classe 10 qui supportent les normes A1 et UHS-I. Elles offrent des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 120 Mo/s.

Pratiques et assez polyvalentes, les SanDisk Ultra peuvent fonctionner aussi bien dans un smartphone, une tablette, un GPS, une Nintendo Switch ou la plupart des appareils qui peuvent accueillir ce type de cartes mémoires.

De leur côté, les SanDisk Extreme sont des cartes micro SDXC plus performantes que les modèles Ultra. Elles sont plutôt destinés aux caméras sportives (style GoPro) ou aux drones en raison de leurs taux de transferts plus élevées. Les SanDisk Extreme supportent les normes A2 et V30 et elles supportent un débit soutenu de 160 Mo/s.