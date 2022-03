Sabrent lance une gamme de cartes SD : les Rocket V90

Bien connu pour ses SSD M.2. NVMe très performants (comme par exemple l’excellent Rocket 4 Plus), le fabricant Sabrent annonce aujourd’hui l’arrivée prochaine d’une gamme de cartes SD.

Portant le nom de Rocket V90, ce seront des cartes mémoires au format SD très performantes. Elles répondront à la norme V90, les cartes seront des modèles de classe 10 qui supportent une interface UHS-II.

Le constructeur annonce que quatre capacités seront disponibles ce mois-ci : 64 Go, 128 Go, 256 Go et 512 Go. Par ailleurs, Sabrent revendique des taux de transferts de 280 Mo/s en lecture et de 250 Mo/s en écriture.

Pour atteindre de tels débits, les cartes mémoires Rocket V90 de Sabrent exploiteront de la mémoire NAND Flash BICS de 5ème génération produite par Toshiba ainsi qu’un contrôleur PS8601 développé par Phison.

Les cartes mémoires Rocket V90 de Sabrent seront disonibles dans le commerce dès la fin du mois de mars. Les prix ne sont pas connus pour l’instant. Par contre, on sait que les cartes sertont couvertes par une garantie de cinq années.