Les cartes mémoires Sabrent V60 existent en micro SDXC

Les cartes mémoires SD V60 de Sabrent existent sur le marché depuis quelques années. En effet, cette gamme a été lancée en septembre 2022 et elle s’est vue étoffer avec un modèle 1 To en octobre de la même année.

Désormais Sabrent décline sa série V60 avec une version micro SDXC. Plus petites, les micro SDXC Sabrent V60 pourront facilement trouver leur place dans divers appareils multimédia et mobiles du marché.

Malgré leurs mensurations plus réduites, les micro SDXC Sabrent V60 offrent des capacités de stockage assez importantes puisqu’il est question de modèles de 128 Go, 256 Go et 512 Go. Les cartes répondent au standard V60 ce qui garantit un débit minimum en écriture de 60 Mo/s. Les cartes mémoires supportent par ailleurs la technologie UHS II.

Les cartes micro SDXC Sabrent V60 de 128 Go, 256 Go et 512 Go coûtent respectivement 34,99$, 49,99$ et 119,99$ sur la boutique en ligne du constructeur. Elles devraient arriver prochainement chez d’autres enseignes.