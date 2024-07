Un stock conséquent de Nintendo Switch 2 sera disponible

Prévue pour une sortie d’ici l’année prochaine (avant le 31 mars 2025), la future console Nintendo Switch 2 fait à nouveau parler d’elle. En effet, lors d’une séance de questions/réponses (voir le PDF ici) le patron de Nintendo s’est un peu exprimé au sujet de la prochaine machine du fabricant.

Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, a indiqué lors de cet entretien que lors de la sortie de la Nintendo Switch 2 celle-ci arriverait sur le marché en nombre suffisant. Comprenez par là que (contrairement à Sony et la pénurie de PS5 qui a duré des mois) le fabricant a prévu suffisamment d’exemplaires en production pour une mise sur le marché sans couac.

Ainsi, toutes les personnes intéressées par la future nouvelle console de Nintendo devrait pourvoir s’en procurer une sans difficulté. Cette décision de produire plus permettra non seulement de satisfaire les clients mais aussi d’éviter ou du moins de limiter les dérives liées aux scalpers (ces personnes qui achètent en quantité et jusqu’à épuisement des stocks pour ensuite revendre plus cher).

D’ailleurs Furukawa explique cela plutôt bien et se veut rassurant :