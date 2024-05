C’est officiel : Nintendo Japon évoque la Nintendo Switch 2

Ca y est ! Après un nombre incalculable de rumeurs en tous genres (voir notamment ici et là), Nintendo Japon s’est enfin décidé à communiquer officiellement au sujet de la console qui succèdera à la Nintendo Switch actuelle.

C’est par le biais de X (ex Twitter) que le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a évoqué la future console.

Et on dit bien « évoqué ». Ne vous emballez pas ! Le président de la firme n’a pas dévoilé les caractéristiques techniques ni les fonctionnalités de sa future nouvelle console. Il s’est juste contenté d’évoquer brièvement dans un message sur Twitter le fait que la prochaine console de Nintendo serait dévoilée durant l’exercice fiscal en cours.

Autrement dit la console qu’on continue de nommer pour le moment « Nintendo Switch 2 » (bien que ce nom ne soit pas officiel) devrait être annoncée et présentée officiellement selon toute vraissemblance avant le 31 mars 2025.

Voilà ce qu’annonce en français le président de Nintendo :

Voici Furukawa, président de Nintendo. Nous ferons une annonce concernant le successeur de la Nintendo Switch au cours de cet exercice. Cela fera plus de neuf ans que nous avons annoncé l’existence de la Nintendo Switch en mars 2015. Nous organiserons un Nintendo Direct en juin concernant la gamme de logiciels Nintendo Switch pour la seconde moitié de 2024, mais sachez qu’il y aura aucune mention du successeur de la Nintendo Switch lors de cette présentation.

Pour rappel, la Nintendo Switch a été évoquée pour la première fois en mars 2015 et elle est sortie dans le commerce deux ans plus tard, soit le 3 mars 2017. Cela fait donc 9 ans qu’on entend parler de cette console hybride et il y a fort à parier que sa grande soeur, la future Switch 2, soit également une console hybride dont les performances ont été boostées et remises au goût du jour afin de mieux correspondre aux standards et technologies du moment.

A noter qu’un Nintendo Direct aura lieu le mois prochain, c’est à dire en juin. Son but sera de présenter les jeux qui sortiront sur Switch durant la deuxième moitié de l’année 2024. Par contre, le président de Nintendo a d’ores et déjà indiqué qu’aucune information relative à la Nintendo Switch 2 ne serait dévoilée durant cet événement.

Les rumeurs, les extrapolations et autres commérage à propos de la Switch 2 ne sont donc pas prêts de s’arrêter de sitôt.